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    Свыше 600 студентов сдадут нормы ГТО в Люберцах

    Фото: Администрация г.о. Люберцы

    В Люберцах начался самый масштабный в Подмосковье прием норм всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Более 600 студентов 6 и 7 октября выполнят нормативы на бронзовые, серебряные и золотые знаки отличия, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

    Прием проходит в Российской таможенной академии. Комплекс включает восемь основных нормативов: бег на короткие и длинные дистанции, прыжки в длину, упражнения на пресс, отжимания, подтягивания и наклоны вперед. Кроме того, будущим таможенникам предлагается сдать на выбор плавание или стрельбу.

    «С 2023 года каждую осень мы организуем такой масштабный прием нормативов среди студентов, которые хотят показать свою силу, выносливость, скорость и ловкость. Как правило, к ним присоединяются и преподаватели Российской таможенной академии — среди них есть и золотые значкисты», — сообщил руководитель Центра тестирования ГТО городского округа Люберцы Евгений Петров.

    По итогам II квартала 2026 года городской округ Люберцы стал лидером среди муниципалитетов Подмосковья по реализации программы комплекса «Готов к труду и обороне». За первое полугодие 1102 люберчанина выполнили нормативы ГТО на знаки отличия.

    Мероприятие проходит в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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