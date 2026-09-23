Форум по вопросам жилищно-коммунального хозяйства пройдет в Химках

Жители городского округа Химки смогут обсудить актуальные вопросы жилищно-коммунального хозяйства со специалистами профильных организаций на форуме «Управдом». Встреча состоится 24 сентября в пресс-центре «Арены Химки».

24 сентября в Химках пройдет форум «Управдом». Мероприятие состоится с 17:00 до 20:00 в пресс-центре «Арены Химки» по адресу: улица Кирова, владение 24, КПП 2, вход № 9.

В рамках встречи специалисты профильных организаций будут принимать обращения жителей. Также перед участниками выступят заместитель главы городского округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и руководитель ассоциации председателей советов многоквартирных домов.

Главными темами обсуждения станут подготовка к отопительному сезону, порядок технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования и вопросы оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Все обращения, поступившие во время форума, направят в профильные службы и ответственные организации для дальнейшей работы.

К участию приглашаются председатели советов многоквартирных домов, представители ТСЖ, ТСН, жилищно-строительных кооперативов и активные жители округа.