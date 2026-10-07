Статус ответственного предпринимателя в Подмосковье можно получить онлайн

В Московской области 1 октября 2026 года вступил в силу новый порядок присвоения статуса ответственного субъекта предпринимательской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Теперь подать заявку на получение статуса можно онлайн на Региональном портале государственных услуг (РПГУ). Для присвоения статуса и включения в реестр подмосковные предприниматели, в том числе, должны иметь ЭКГ-рейтинг на уровне не менее 61 балла.

На РПГУ также настроен сервис получения выписки из реестра ответственных субъектов предпринимательской деятельности и возможность подать заявления о прекращении такого статуса.

«Мининвест продолжает работу над цифровизацией сервисов для предпринимателей. Новой услугой, которая переведена в электронный вид, стал процесс присвоения статуса ответственных субъектов предпринимательской деятельности. Теперь подать заявку на его получение можно онлайн на Региональном портале государственных услуг (РПГУ). Для присвоения такого статуса и включения в реестр подмосковные предприниматели в том числе должны иметь ЭКГ-рейтинг на уровне не менее 61 балла. Особенностью такой трансформации является внедрение сервиса предпроверки индекса деловой репутации при подаче заявления, что поможет заявителю автоматически заполнить количество баллов и подскажет, если ЭКГ-рейтинг ниже требуемого», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зинова.

Предприниматели, включенные в реестр, получают доступ к мерам поддержки, включая снижение требований к объему инвестиций на реализацию масштабных инвестпроектов по ряду направлений при получении земельных участков без торгов на основании Закона Московской области № 122/2026-ОЗ. Также предусмотрены упрощение административных процедур, сопровождение инвестпроектов и консультационная поддержка.