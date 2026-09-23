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    Детскую площадку в деревне Углешня открыли в Чехове

    Фото: пресс-служба администрации м. о. Чехов

    В деревне Углешня муниципального округа Чехов состоялось открытие новой детской игровой площадки. Пространство для досуга появилось благодаря обращениям местных жителей и стало частью муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды».

    Как отмечают в администрации, деревня активно разрастается, становится больше семей с детьми, однако подходящего места для игр ранее не было. Из-за малой численности населения Углешня не проходила по критериям региональных программ благоустройства. В этом году власти приняли решение обустраивать такие территории самостоятельно за счет средств местного бюджета.

    На площади 200 квадратных метров удалось разместить компактный, но функциональный комплекс. В нем установлены воркаут-зона, теннисный стол, качели-гнездо, тренажеры, а также лавочки и урны. Территория покрыта усовершенствованным покрытием и огорожена газонным бордюром.

    До конца сентября аналогичные площадки появятся еще в четырех населенных пунктах, включая Панино, Солодовку и Васькино. В муниципалитете отметили востребованность новых игровых комплексов среди жителей и заявили, что работу по благоустройству малых деревень планируют продолжить в следующем году.

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