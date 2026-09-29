Юнармейцы из Подольска стали победителями всероссийской игры

В Подмосковье прошла всероссийская военно-патриотическая игра «Девушки в погонах» имени М. М. Рохлиной, посвященная 85-й годовщине битвы за Москву. Участие в соревнованиях приняли 120 команд из 40 регионов России.

Впервые в этом году в состязании участвовала делегация из Республики Армения. Подольск на соревнованиях представили команды «Варяг», «Фортуна» и «Витязь-Быково».

Участниц поприветствовали генерал-полковник Иван Морозов и ветеран Великой Отечественной войны Мария Рохлина. Программа включала 14 испытаний: марш-бросок, строевую подготовку, стрельбу, разборку и сборку автомата, снаряжение магазина, защиту от оружия массового поражения, скалолазание, биатлон, тактическую стрельбу, управление БПЛА и оказание первой помощи.

В региональном зачете Московской области «Варяг» и «Фортуна» заняли первое место, а «Витязь-Быково» стал лучшим в международном зачете в составе сборной «Патриоты Подмосковья».