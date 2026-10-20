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    В Люберцах 30 октября откроют выставку «Анри Матисс. Взгляд»

    Фото: Музейно-выставочный комплекс Люберец

    В Музейно-выставочном комплексе Люберец 30 октября начнет работать выставка «Анри Матисс. Взгляд». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

    Посетители увидят 120 литографий мастера, а также фрагменты его текстов из статей, писем и размышлений. Один из экземпляров книги «Джаз», созданной на основе аппликаций из раскрашенной гуашью бумаги, представлен в экспозиции полностью.

    В числе ключевых мотивов творчества художника на выставке показаны портреты, в которых он отражал свои чувства и эмоции. Отдельное место занимает тема окна — как пространства в пространстве и способа соединить трехмерный мир с плоскостью холста.

    По данным министерства, экспозиция показывает, что творчество Матисса невозможно вписать в рамки одного направления. Выставка продолжит работу до 27 декабря, возрастное ограничение — 0+.

    Подробная информация размещена на сайте Музейно-выставочного комплекса Люберец.

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