В Люберцах 30 октября откроют выставку «Анри Матисс. Взгляд»

В Музейно-выставочном комплексе Люберец 30 октября начнет работать выставка «Анри Матисс. Взгляд». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Посетители увидят 120 литографий мастера, а также фрагменты его текстов из статей, писем и размышлений. Один из экземпляров книги «Джаз», созданной на основе аппликаций из раскрашенной гуашью бумаги, представлен в экспозиции полностью.

В числе ключевых мотивов творчества художника на выставке показаны портреты, в которых он отражал свои чувства и эмоции. Отдельное место занимает тема окна — как пространства в пространстве и способа соединить трехмерный мир с плоскостью холста.

По данным министерства, экспозиция показывает, что творчество Матисса невозможно вписать в рамки одного направления. Выставка продолжит работу до 27 декабря, возрастное ограничение — 0+.

Подробная информация размещена на сайте Музейно-выставочного комплекса Люберец.