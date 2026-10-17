Андрей Воробьев отметил востребованность навыков в сфере IT и робототехники

Подмосковье разрабатывает передовые учебные программы вместе с работодателями, регион заинтересован в специалистах, которые имеют навыки в сфере IT и робототехники. Об этом во время посещения Шанхайского профессионального колледжа рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что китайское учебное заведение готовит специалистов по промышленным роботам, автоматизации, станкам с числовым программным управлением, электромобилям, а также обучает студентов программированию оборудования, его настройке и ремонту.

«В Подмосковье такие навыки также востребованы на предприятиях. Как и вы, мы стараемся разрабатывать учебные программы вместе с работодателями. Поэтому нам интересен ваш опыт внедрения программ обучения под новые технологии и оборудование», — сообщил Воробьев.

Помимо Шанхайского профессионального колледжа, губернатор посетил расположенный в том же городе университет Цзяотун. Он обсудил перспективы сотрудничества с представителями учебных учреждений.