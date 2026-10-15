Глава Химок проверила благоустройство сквера «Сказка»

Глава городского округа Инна Федотова проверила благоустройство сквера «Сказка» в микрорайоне Сходня. В ходе осмотра обсудили темпы работ, соблюдение сроков и качество реализации проекта по Народной программе «Единой России».

Сквер «Сказка» — важный социальный объект для жителей Сходни. Пространство формируют как комфортную городскую среду, где будет удобно гулять, отдыхать и заниматься спортом. Уже сейчас на территории выполнен значительный объем подготовительных работ: готово основание под покрытие, организовано водоотведение, ведется установка бордюрного камня, а также идет поставка малых архитектурных форм.

Основные работы планируют завершить до конца октября, а монтаж детской площадки продолжится в ноябре. Следующим этапом станет подключение электричества — это позволит полноценно использовать все элементы обновленного пространства.

«В округе продолжаем благоустраивать общественные пространства для создания комфортных условий для жителей. Для нас важно, чтобы обновленные территории были безопасными, доступными и удобными для химчан разных возрастов. Обновленный сквер „Сказка“ станет уютным пространством для семейного отдыха, прогулок с детьми и встреч с близкими», — отметила Инна Федотова.

В осмотре приняли участие заместитель главы округа Константин Карпов, депутат Совета депутатов Олеся Климачева, уполномоченный представитель главы округа Сергей Киселев. Контроль со стороны муниципалитета обеспечили специалисты МБУ «ОГХ». Интересы подрядчика — компании ООО «Сириус Артис Групп» — представил коммерческий директор Илья Липатов. Совместный формат проверки помогает оперативно фиксировать нюансы, корректировать планы и держать реализацию проекта на постоянном контроле.