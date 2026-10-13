Экскурсии в гандбольный клуб провели для школьников в Чехове

Во Дворце спорта «Олимпийский» прошли профориентационные экскурсии для учеников школ № 1, 8 и 10, а также гимназии № 7. Ребята узнали больше о профессиональном спорте и познакомились с российским гандболом.

Школьникам рассказали историю развития одного из самых титулованных гандбольных клубов страны — «Чеховские медведи». Ребята познакомились с достижениями команды и увидели основные трофеи. Во время экскурсии они побывали в раздевалке и на арене, где проходят матчи.

Отдельную часть мероприятия посвятили работе спортивных СМИ. В пресс-центре ребята узнали, как журналисты готовят материалы о соревнованиях, а в аппаратной, откуда ведется телевизионная трансляция матчей, попробовали себя в роли комментаторов.

Кроме того, ученики пообщались с президентом клуба, олимпийским чемпионом Владимиром Максимовым и игроками «Чеховских медведей», а также получили их автографы.