360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Экскурсии в гандбольный клуб провели для школьников в Чехове

    Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

    Во Дворце спорта «Олимпийский» прошли профориентационные экскурсии для учеников школ № 1, 8 и 10, а также гимназии № 7. Ребята узнали больше о профессиональном спорте и познакомились с российским гандболом.

    Школьникам рассказали историю развития одного из самых титулованных гандбольных клубов страны — «Чеховские медведи». Ребята познакомились с достижениями команды и увидели основные трофеи. Во время экскурсии они побывали в раздевалке и на арене, где проходят матчи.

    Отдельную часть мероприятия посвятили работе спортивных СМИ. В пресс-центре ребята узнали, как журналисты готовят материалы о соревнованиях, а в аппаратной, откуда ведется телевизионная трансляция матчей, попробовали себя в роли комментаторов.

    Кроме того, ученики пообщались с президентом клуба, олимпийским чемпионом Владимиром Максимовым и игроками «Чеховских медведей», а также получили их автографы.

    Читайте также

    Ремонт нового фельдшерского пункта в поселке Чайковского завершат к ноябрю

    Комплексную уборку дорог и тротуаров провели в Люберцах

    Окружное родительское собрание провели в Химках

    Мужчину с редким заболеванием пищевода спасли в МОНИКИ

    Благотворительный фестиваль прошел в поселке Селятино Наро-Фоминского округа

    Подмосковный психолог Жеравова посоветовала планировать позитивные эмоции осенью

    Воробьев: 12 тысяч тонн гумпомощи отправили из Подмосковья на новые территории

    YADRO и «Билайн» будут развивать решения частных сетей LTE/5G для промышленности

    Отопление включили в роддоме в Химках

    Работу светофоров скорректировали на дорогах в трех округах Подмосковья

    Автоинспекторы в Воскресенске провели рейд по выявлению нетрезвых водителей

    «Мособлэнерго» приняло решения по охране труда на заседании комитета