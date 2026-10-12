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    Товары мясокомбината в Клину получили награды на конкурсе «Московское качество»

    Фото: пресс-службы Группы «Продо»

    Сосиски и вареная колбаса подмосковного мясокомбината «Клинский», входящего в группу «ПРОДО», заняли первые места в конкурсе «Московское качество». Итоги подвели в Московской торгово-промышленной палате, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

    В 2026 году в соревновании участвовала 131 компания с 675 брендами. Победителей в восьми категориях продуктов определяли в том числе по результатам голосования на платформе «Активный гражданин».

    Сосиски предприятия получили более 76 тысяч голосов, а вареная колбаса — свыше 40 тысяч. Обе позиции удостоены дипломов за первое место. Кроме того, в Москве бренд занимает 25% рынка сосисок по объему продаж.

    В Минсельхозпроде Московской области отметили, что признание покупателей подтверждает качество и безопасность продукции региональных производителей, которые сочетают традиционные рецептуры с современными технологиями и соблюдением требований ГОСТ.

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