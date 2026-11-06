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    В Ликино-Дулеве построят корпус лицея на 550 мест

    Фото: Министерство строительного комплекса МО

    В Ликино-Дулеве Орехово-Зуевского округа продолжается строительство нового трехэтажного корпуса лицея на 550 мест на улице Степана Морозкина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Орехово-Зуевского округа.

    Сейчас на объекте ведут кладку внешних и внутренних стен. Работы финансируются из бюджета в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети».

    В новом корпусе оборудуют блок начальной школы на 400 мест с отдельным входом, кабинеты и специализированные классы для основной и старшей школы на 150 мест, спортзал и столовую на 250 мест. Общая площадь пристройки составит 6510 квадратных метров.

    С основным зданием новый корпус соединит теплый переход на уровне второго этажа — вместе они составят единый архитектурный ансамбль. Открыть корпус планируется 1 сентября 2027 года.

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