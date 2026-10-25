Капремонт 4 многоквартирных домов завершили в Люберцах

В городском округе Люберцы сдали после капитального ремонта четыре многоквартирных дома. Работы завершили в поселке Красково на улице КСЗ и в поселке Малаховка на Михневском шоссе.

В поселке Красково ремонт провели в домах 23 и 26. В доме 26 замена стояков и магистралей отопления в подвальном помещении выполнена на 70 процентов, при этом система отопления заменена полностью. В доме 23 все работы уже завершены.

«На объекте КСЗ, 23 проводились работы по замене кровельного покрытия, которые выполнены на 100 процентов, с заменой водосточной системы и устройством тепло-влажностного режима», — рассказал руководитель подрядной организации Евгений Сафронов.

В Малаховке капитальный ремонт прошел в домах 15/2 и 15/3 на Михневском шоссе. Основной объем работ пришелся на фасад и кровлю. Дом утеплен, обновлена стропильная система.

«Были проведены работы по замене скатной кровли, частично заменена стропильная система, проведено утепление минеральной ватой толщиной 200 миллиметров, сделана полусухая стяжка для ее защиты, кровля покрыта толстым кровельным покрытием», — отметил заместитель генерального директора подрядной организации Артем Чепиков.

Капремонт на всех объектах завершен в октябре этого года. Работы проводились в рамках государственной программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах.