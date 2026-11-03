Третью школу в ЖК «Томилино Парк» в Люберцах построили на 83%

Сейчас застройщик — группа «Самолет» — монтирует внутренние инженерные системы, выполняет отделку помещений и благоустраивает прилегающую территорию. На школьном дворе уже готовят дорожки, площадки и устанавливают теневые навесы.

В здании площадью 13 тысяч квадратных метров разместятся учебные кабинеты, научные лаборатории, мастерские, помещения для творчества и группы продленного дня. Для школьников также оборудуют два спортивных зала, хореографическую студию, библиотечно-информационный центр и актовый зал на 424 зрителя. На первом этаже предусмотрены медицинский блок и столовая на 600 мест.

На территории учреждения появятся футбольная, баскетбольная и волейбольная площадки, беговая дорожка, уличные тренажеры и учебный участок для садоводства. Двор озеленят и оснастят освещением, а вход в здание оборудуют электронной системой контроля доступа.

Это будет третья школа в «Томилино Парке». Сейчас в жилом комплексе уже работают два образовательных учреждения на 900 и 1100 мест, а также два детских сада общей вместимостью 720 воспитанников. В дальнейшем здесь планируют построить еще один детсад, поликлинику со станцией скорой помощи и физкультурно-оздоровительный центр.