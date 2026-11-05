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    Подмосковный биолог Жаворонок: уток можно кормить зерном и отварными яйцами

    Но к компании голубей часто присоединяются и дикие утки.
    Фото: Но к компании голубей часто присоединяются и дикие утки./Наталья Лымарь

    Посетителям Наташинского парка в Люберцах рассказали, чем можно угощать диких уток без вреда для их здоровья. Биолог Ирина Жаворонок в беседе с РИАМО отметила, что привычные хлебные крошки не подходят для питания водоплавающих птиц.

    «Рацион диких уток состоит в основном из растительности, семян, хотя они не прочь поживиться насекомыми, ракообразными, земноводными и мелкой рыбешкой. В городских условиях все это можно заменить зерном, добавив к нему немного отварного яйца, творога или кусочков нежирной вареной рыбы без костей, соли и специй», — уточнила специалист.

    Перед кормлением зерно рекомендуется отварить или запарить кипятком. Также птицам можно предложить мелко нарезанные свежие овощи и некислые фрукты. При этом цитрусовые, косточки и твердые части плодов следует исключить.

    По словам специалиста, хлеб, печенье, чипсы и остатки человеческой еды способны вызвать у уток проблемы с пищеварением и другие заболевания. Более безопасной альтернативой станут специальные корма для водоплавающих птиц.

    Однако биолог советует не подкармливать уток ежедневно. Дикие птицы должны сохранять способность самостоятельно находить пищу в естественной среде.

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