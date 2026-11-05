Подмосковный биолог Жаворонок: уток можно кормить зерном и отварными яйцами

Фото: Но к компании голубей часто присоединяются и дикие утки. / Наталья Лымарь

Посетителям Наташинского парка в Люберцах рассказали, чем можно угощать диких уток без вреда для их здоровья. Биолог Ирина Жаворонок в беседе с РИАМО отметила, что привычные хлебные крошки не подходят для питания водоплавающих птиц.

«Рацион диких уток состоит в основном из растительности, семян, хотя они не прочь поживиться насекомыми, ракообразными, земноводными и мелкой рыбешкой. В городских условиях все это можно заменить зерном, добавив к нему немного отварного яйца, творога или кусочков нежирной вареной рыбы без костей, соли и специй», — уточнила специалист.

Перед кормлением зерно рекомендуется отварить или запарить кипятком. Также птицам можно предложить мелко нарезанные свежие овощи и некислые фрукты. При этом цитрусовые, косточки и твердые части плодов следует исключить.

По словам специалиста, хлеб, печенье, чипсы и остатки человеческой еды способны вызвать у уток проблемы с пищеварением и другие заболевания. Более безопасной альтернативой станут специальные корма для водоплавающих птиц.

Однако биолог советует не подкармливать уток ежедневно. Дикие птицы должны сохранять способность самостоятельно находить пищу в естественной среде.