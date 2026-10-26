Подмосковные голболисты взяли 2 золота на Спартакиаде в Йошкар-Оле

Сборные Московской области по голболу завоевали две золотые и одну бронзовую медаль на Всероссийской Спартакиаде по спорту слепых среди образовательных учреждений. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Турнир прошел с 12 по 18 октября в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл). Золото в возрастной категории 15–17 лет выиграли юношеская и женская сборные региона. В юношескую команду вошли спортсмены из Королева, Мытищ и Ступино, в женскую — из Электростали, Королева и Сергиева Посада.

Лучшим игроком турнира признали Данила Нестерова из Королева, ему вручили индивидуальную награду. У девушек лучшей стала Александра Прищепюк из Королева. Вторые места в этих категориях заняли команды Республики Татарстан и Нижегородской области, третьи — сборные Нижегородской области и Республики Карелия соответственно.

Сборная Подмосковья в категории 10–14 лет среди юношей завоевала бронзу, обыграв в матче за третье место соперников из Нижегородской области. Золото у команды Москвы, серебро — у Свердловской области.

Всего в турнире по голболу приняли участие 32 команды из 12 регионов России в возрастных категориях 10–14 и 15–17 лет. Спартакиада прошла при поддержке Российского спортивного фонда в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».