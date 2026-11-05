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    Подмосковные спортсмены выиграли золото и 2 бронзы на Кубке России по бобслею

    Фото: Федерация бобслея МО

    Спортсмены из Московской области завоевали золотую и две бронзовые медали на Кубке России по бобслею и скелетону, который проходит с 1 по 6 ноября в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

    Золото в соревнованиях двухместных экипажей среди мужчин выиграли Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев, оба представляют областной Центр олимпийских видов спорта. Их результат — минута 51,67 секунды. Серебряными призерами стали спортсмены из Москвы.

    Бронзу в той же дисциплине завоевали Степан Дубинко и Владислав Скулин из областного Центра олимпийских видов спорта с результатом минута 52,25 секунды.

    Еще одну бронзовую медаль в соревнованиях монобобов среди женщин взяла Снежана Трофимец из областного Центра олимпийских видов спорта. Для спортсменки это первая медаль в качестве пилота. Несмотря на неблагоприятные погодные условия и десятую стартовую позицию, Трофимец показала второе время во второй попытке и по сумме двух заездов поднялась на третью ступень пьедестала почета.

    Победила бобслеистка из Краснодарского края, второй стала спортсменка из Красноярского края.

    Кубок России по бобслею и скелетону проходит на санно-бобслейной трассе в Сочи в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». В соревнованиях бобслеистов принимают участие более десятка ведущих экипажей страны в мужских двойках и четверках.

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