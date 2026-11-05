Проект моста через озеро Черное в Люберцах получил международную награду

Фото: Мост через озеро Черное в г. о. Люберцы / Медиасток.рф

«НИиПИ градостроительства», подведомственный Мособлархитектуре, стал победителем международного профессионального конкурса Национального объединения изыскателей и проектировщиков. Проект учреждения признали лучшим в номинации «Лучший проект объектов градостроительства».

Церемония награждения состоялась 5 ноября в Москве во время всероссийского съезда НОПРИЗ. На конкурс институт представил документацию по планировке территории для строительства пешеходного моста через озеро Черное в парке «Дружба» в Люберцах.

Жюри отметило проработку инженерных решений и комплексный подход к проектированию. Помимо самого моста, документация предусматривала создание сопутствующей инфраструктуры: закрытой ливневой канализации, локальных очистных сооружений, наружного освещения и велодорожек.

Мост открыли в октябре 2025 года. Его протяженность составляет 512 метров, длина велодорожек — 468 метров, а пропускная способность достигает 1,6 тысячи пешеходов в час. Сооружение объединило два жилых района — Люберцы и московскую Некрасовку. Благодаря новому маршруту дорога жителей Люберец до станции метро «Некрасовка» сократилась на 15 минут.

Парк «Дружба» обустроили на ранее заброшенной территории вокруг озера Черное, расположенного на границе Москвы и Подмосковья.