Новый тротуар к микрорайону Восточный построят в Наро-Фоминске

Пешеходная зона сделает маршруты жителей до остановок и социальных объектов удобнее и безопаснее. Сейчас рабочие уже укладывают асфальтобетонное покрытие. Для дорожек используют современные смеси, устойчивые к перепадам температур, благодаря чему покрытие прослужит долго.

Помимо самой пешеходной зоны, на участке обустроят пассажирскую инфраструктуру: установят два новых остановочных павильона, где жители смогут укрыться от дождя и ветра в ожидании общественного транспорта.

Строительство ведется в рамках программы по повышению безопасности дорожного движения. Благодаря новому тротуару путь жителей микрорайона Восточный до объектов транспортной инфраструктуры и медицинских учреждений станет значительно короче, комфортнее и безопаснее.