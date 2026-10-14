Более 30 объектов нестационарной торговли демонтировали за месяц в Мытищах

Системная работа по приведению нестационарной торговой сети в соответствие с правилами благоустройства продолжается в городском округе. Сотрудники администрации осуществляют мероприятия по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Более 30 павильонов, не соответствовавших правилам размещения, демонтировали в округе за сентябрь. Снос затронул объекты по следующим адресам: улица Университетская, дом № 13; деревня Подрезово, улица Прибрежная, дом № 1; деревня Большая Черная, улица Речная, вблизи дома № 2; улица Мира, строение 51; улица Веры Волошиной, дом № 11б; деревня Ховрино, улица Бородинская, дом № 13; улица Воровского, дом № 2а; улица Академика Каргина, дом № 32б; Осташковское шоссе, владение 1б строение 21; деревня Ульянково, улица Осташковская, дом № 2а; улица Летная, дом № 17; улица Юбилейная у дома № 24; поселок Туристический пансионат «Клязьминское водохранилище»; микрорайон Пироговский, улица Тимирязева около дома № 1; улица Шишкина, дом № 1; микрорайон Пироговский, улица Фабричная, дом № 6а; улица Веры Волошиной, дом № 22.

«Около 100 нестационарных торговых объектов уже ликвидировано с начала года в Мытищах: 62 из них располагались на частной земле, 40 — на муниципальной. В планах на текущий год — убрать более 150 павильонов и киосков. Работа в этом направлении продолжается», — сообщила начальник управления потребительского рынка и услуг Елена Подмаркова.