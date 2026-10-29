Подмосковный врач Алимова дала юным спортсменам советы по уходу за кожей

В течение учебного года дети активно посещают спортивные секции. Хотя регулярные тренировки укрепляют здоровье, общие раздевалки, душевые кабины и спортивный инвентарь требуют строгого соблюдения правил гигиены для сохранения здоровья кожи, отметили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

Родителям следует напомнить ребенку о мерах предосторожности, которые минимизируют риск кожных инфекций.

«После тренировки желательно принять душ и переодеться в чистую сухую одежду. Полотенце, расческа, обувь и другие предметы личной гигиены должны быть индивидуальными. В раздевалках и общих душевых не следует ходить босиком, лучше использовать резиновые тапочки», — рассказал врач-дерматовенеролог Люберецкого филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Евгения Алимова.

Спортивную одежду, носки и полотенца нужно своевременно стирать и тщательно просушивать, а экипировку поддерживать в чистоте. Не рекомендуется надолго оставлять влажные вещи в закрытой сумке. Также необходимо контролировать состояние кожных покровов: любые ссадины, порезы или натертости следует сразу обрабатывать и закрывать стерильной повязкой до полного заживления.

Соблюдение этих правил защищает от грибковых и бактериальных инфекций, передающихся при контакте или через общие поверхности. Особого внимания к гигиене требуют дети, занимающиеся контактными видами спорта.

При появлении на коже стойкого покраснения, зуда, шелушения, болезненных участков, пузырьков или гнойничков необходимо обратиться к врачу-дерматовенерологу. Записаться на прием можно через региональный портал государственных услуг.