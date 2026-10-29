Глава Серпухова проверил организацию питания в Пролетарской школе

27 октября глава городского округа Серпухов Алексей Шимко проверил, как организовано питание в столовой Пролетарской школы. В ходе визита он оценил рацион учащихся и условия приема пищи.

«Для комфортного обучения важен не только учебный процесс, но и правильный рацион детей. От него зависят их здоровье, внимание и настроение», — отметил Алексей Шимко.

В меню столовой представлены салаты, первые и вторые блюда, завтраки и обеды. Все сбалансировано и соответствует нормативам. При этом есть и любимые детьми блюда: наггетсы, пельмени, хлопья с молоком. Такой подход обеспечивает разнообразие и не превращает школьную столовую в место, куда дети идут без желания.

«Питание — это здоровье детей и спокойствие родителей. Работу школьных столовых держим на контроле. Каждый родитель может проверить, как кормят ребенка, в рамках проекта „Родительский контроль“. Записаться на проверку школьного питания может каждый — через ФГИС „Моя школа“ или через классного руководителя», — отметил Алексей Шимко.