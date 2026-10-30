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    В Подмосковье ИИ проверил 63 тысячи заявлений на разрешение такси

    Фото: медиасток.рф

    В Московской области искусственный интеллект помогает получать или аннулировать разрешение на такси. С начала 2026 года он проверил 63,6 тыс. заявлений на услугу, сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

    Чтобы оформить заявление, нужно заполнить онлайн-форму на странице услуги «Предоставление, аннулирование действия разрешения на такси» и прикрепить документы. После этого ИИ распознает файлы и ищет недочеты.

    Если документ нечитаемый или не нужен для этой услуги, система отправит уведомление. Файл можно заменить до отправки в ведомство и избежать отказа из-за некорректного комплекта документов.

    Услугой могут воспользоваться индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные в Московской области, а также самозанятые.

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