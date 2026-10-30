В Подмосковье ИИ проверил 63 тысячи заявлений на разрешение такси

В Московской области искусственный интеллект помогает получать или аннулировать разрешение на такси. С начала 2026 года он проверил 63,6 тыс. заявлений на услугу, сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Чтобы оформить заявление, нужно заполнить онлайн-форму на странице услуги «Предоставление, аннулирование действия разрешения на такси» и прикрепить документы. После этого ИИ распознает файлы и ищет недочеты.

Если документ нечитаемый или не нужен для этой услуги, система отправит уведомление. Файл можно заменить до отправки в ведомство и избежать отказа из-за некорректного комплекта документов.

Услугой могут воспользоваться индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные в Московской области, а также самозанятые.