Капремонт системы газоснабжения дома на улице Климова завершили в Ногинске

Обновление внутридомовой системы газоснабжения провели в многоквартирном доме № 40А. Работы выполнены в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области.

В ходе ремонта был проведен комплекс мероприятий по двум ключевым направлениям. Специалисты отремонтировали систему внутреннего газопровода — обновили участки трубопровода внутри дома. Это повысит надежность подачи газа и снизит риски утечек.

Также рабочие привели в нормативное состояние систему фасадного газопровода — обновили наружные газопроводы, расположенные на фасаде здания.

Важным элементом модернизации стало оснащение системы датчиками контроля загазованности. Эти устройства позволяют оперативно выявлять превышение концентрации газа в помещениях и своевременно предупреждать аварийные ситуации, что существенно повышает уровень безопасности для жителей.

Контроль за качеством и соблюдением технических требований на всех этапах осуществляли специалисты технического надзора. Обновленная система газоснабжения обеспечит стабильную и безопасную подачу ресурса, а современные средства контроля позволят минимизировать риски для жильцов.