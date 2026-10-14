В Серпухове после капремонта открылся мост в деревне Лукино

В деревне Лукино городского округа Серпухов завершен капитальный ремонт путепровода через железнодорожные пути на 95-м километре Старосимферопольского шоссе. В 2026 году в Подмосковье планируют завершить капитальный ремонт 26 мостов. В прошлом году по наказам жителей отремонтировали 17 таких объектов.

Путепровод длиной около 70 метров связывает деревни Лукино, Васильевское и Съяново-1, обеспечивая выезд на Симферопольское и Старое Симферопольское шоссе в сторону Серпухова. Пропускная способность объекта — более двух тысяч автомобилей в час. Здесь уже открыли движение, и местные жители смогли оценить обновленный объект.

«С нетерпением ждали открытия — во время ремонта приходилось пользоваться объездными маршрутами. Теперь и до Серпухова, и до Москвы добираться быстрее и удобнее. Для нашей деревни — это большое событие», — поделилась жительница деревни Лукино Анна Гардонова.

Глава Серпухова, секретарь местного отделения «Единой России» Алексей Шимко на церемонии открытия поблагодарил строителей за оперативность — объект закончили раньше запланированного срока.

«Мост, построенный в далеком 1965 году, был внесен в Народную программу „Единой России“ по инициативе жителей. Объект сложный — большой объем работ, необходимость учитывать расписание ж/д транспорта. Тем не менее работы выполнены с опережением — меньше чем за год. Новый срок эксплуатации рассчитан на 60–80 лет. Гарантия на конструктив — до восьми лет, верхнее покрытие будет осматриваться ежегодно».

Сейчас на мосту нанесена временная разметка — это необходимо, чтобы новый асфальт устоялся. Как только покрытие наберет прочность, будет нанесена постоянная термопластиковая разметка.

Подрядная организация полностью заменила пролетные конструкции, опоры и сопряжения моста, перенесла инженерные коммуникации. В ходе работ выполнено укрепление откосов и насыпи, устроена армогрунтовая стенка. Также модернизирована дождевая канализация, установлены современные барьерные ограждения и светодиодное освещение, появилась защита над путями из композитных материалов и оборудованные сходы с обочины.

В Серпухове в 2025 году капитально отремонтировали мост имени Подольских курсантов через реку Оку на федеральной трассе М-2 «Крым». Также в минувшем году в округе проведен капремонт почти 100 км дорог, построено около 30 километров тротуаров.

В 2025 году по Народной программе «Единой России» в Московской области ввели в эксплуатацию около 30 новых дорог регионального и федерального значения протяженностью более 100 километров. Всего по наказам жителей за пять лет построено и реконструировано 55 автомобильных дорог областного и муниципального значения — это около восьми тысяч километров. До конца этого года будет введено еще более 1,5 тысячи объектов: более 600 км региональных трасс и свыше 700 километров местных.