Лидеров движения «Волонтеры Подмосковья» наградили в Доме правительства

Шестьдесят активистов движения «Волонтеры Подмосковья» получили благодарственные письма в Доме правительства Московской области. Они развивали добровольческие инициативы в своих округах, обучали школьников и объединяли местные команды. Об этом сообщили в региональном министерстве молодежной и информационной политики.

Программу подготовки лидеров запустили в 2025 году. За это время участники провели 707 «Добрых уроков» в 545 образовательных учреждениях, охватив более 36 тысяч школьников. Кроме того, волонтеры помогали проводить голосование за объекты благоустройства и собрали более 250 тысяч голосов жителей.

«Лидер сегодня — это в первую очередь наставник. Важно, чтобы опыт старших активистов становился фундаментом для следующего поколения. Сейчас в Московской области во второй раз проходит такой конкурс, и мы ищем амбициозных ребят, которые будут так же активно вовлекать жителей Подмосковья в добровольчество», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Активисты также организовывали фестивали и запускали новые направления добровольчества. Например, в Лосино-Петровском появилось серебряное волонтерство: пожилые участники плетут маскировочные сети, шьют вещи для госпиталей и помогают военнослужащим.

По словам Екатерины Швелидзе, региональное движение объединяет более 73 тысяч человек, которые провели свыше 19 тысяч мероприятий и совершили более 14 тысяч добрых дел.

Второй сезон программы уже вышел на региональный этап: он пройдет 21 октября в Лобне. 24 октября в Красногорске состоится образовательный интенсив для новых лидеров. Участники первого набора станут наставниками и помогут новичкам развивать добровольческие проекты.