Коммунальные службы подготовились к зиме в Лобне

Сегодня, 9 октября, специалисты МБУ «Уютный город» приняли участие в общеобластной тренировке по отработке алгоритмов зимней уборки. По итогам мероприятия Лобня вошла в «зеленую зону».

Сотрудники провели механизированное прометание твердых покрытий. Поскольку снег еще не выпал, вместо обычной обработки противогололедными материалами провели промывку улиц.

Параллельно протестировали работу цифровых систем. Каждые три часа, начиная с 6:30 утра, специалисты выгружали отчеты через «СКПДИ» и «Яндекс.Вектор». Ручная уборка также фиксировалась в системе.

«Наша цель — обеспечить чистые дворы и безопасные дороги в любую погоду, чтобы передвигаться по Лобне зимой было комфортно», — отметила глава Лобни Анна Кротова.

МБУ «Уютный город» обслуживает в Лобне 134 двора и 17 общественных пространств. Зимой уборку будут обеспечивать 20 единиц техники — тракторы, погрузчики, самосвалы и экскаваторы, а также 49 дворников. Для ручной уборки подготовлены 630 единиц инвентаря: ледорубы, ломы и снеговые лопаты. Этот запас позволит организовать работу в 2–3 смены при пиковых нагрузках. Противогололедные материалы закуплены, сотрудники обеспечены спецодеждой.