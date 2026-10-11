Всемирные спортивные игры пройдут в Химках

С 12 по 15 октября Химки станут одной из площадок X Всемирных игр юных соотечественников и Шанхайской организации сотрудничества. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный» около 400 юношей и девушек в возрасте 12–15 лет из стран ШОС и сообществ российских соотечественников разыграют медали в спортивной борьбе и мини-футболе.

Соревнования запланированы ежедневно с 10:00 до 14:00, каждый день будет завершаться церемонией награждения победителей. Жители Химок смогут увидеть международный детский спорт вживую.

X Всемирные игры юных соотечественников и ШОС — масштабная площадка для культурного и образовательного обмена. С 2015 года проект объединил более 6000 человек из более чем 65 стран. В этом году Игры приобретают особый статус благодаря самостоятельному участию команд стран ШОС — они выступают отдельной группой.

Спортивная программа включает семь видов спорта: баскетбол 3×3, волейбол 4×4, настольный теннис, плавание, спортивная борьба, мини-футбол и шахматы. Шахматную программу организует Шахматная федерация Москвы. Помимо спорта, участников ждет насыщенная культурно-образовательная программа: блоки по русскому языку, истории и литературе, экскурсии, а также мастер-класс «На коньках» 14 октября в Ледовом дворце «Крылатское».

Почетными гостями мероприятия станут трехкратная олимпийская чемпионка, президент Всероссийской федерации школьного спорта Ирина Роднина, олимпийская чемпионка Светлана Журова и глава Союза конькобежцев, олимпийский чемпион Николай Гуляев.

16 октября, в день закрытия Игр, участники получат памятные сувениры. Организаторы X Всемирных игр юных соотечественников и ШОС — Россотрудничество и Всероссийская федерация школьного спорта. Мероприятие проходит при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Российского спортивного фонда и Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина.