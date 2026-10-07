В Чехове построили почти 7 километров новых тротуаров

На региональных дорогах муниципального округа Чехов обустроили семь новых тротуаров общей протяженностью около 6,9 км. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Работы провели в рамках ремонтного сезона 2026 года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В частности, тротуар появился на участке дороги «Чехов — Кресты» между СНТ Сигнал и Лопасня Плюс у остановки «Поворот на Ваулово».

Также пешеходные дорожки обустроили в поселке Мещерское между улицами Кленовой и Школьной — для удобства жителей, направляющихся к остановкам, церкви Покрова Пресвятой Богородицы, медицинскому колледжу № 5, областной психиатрической больнице № 2 и усадьбе барона Л. К. Боде.

Кроме того, новые пешеходные зоны появились между деревней Красные Орлы и СНТ Орлиные Холмы у часовни Георгия Победоносца, между селом Новоселки и деревней Крюково у церкви Успения Пресвятой Богородицы, у остановки «Поворот на Прохорово» в деревне Прохорово, в деревне Костомарово и между деревнями Красные Холмы и Углешня.

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