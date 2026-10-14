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    Специалисты Мособлводоканал провели более 20 ремонтных работ в ДНР за неделю

    Фото: Источник фото: Министерство ЖКХ Московской области

    В Новоазовском муниципальном округе ДНР завершили обновление двух участков магистрального водопровода. Ремонтные бригады Мособлводоканала заменили в общей сложности 200 метров труб, чтобы повысить надежность водоснабжения местных жителей.

    В селе Бердянское на улице Морской проложили 180 метров полиэтиленовой трубы диаметром 50 миллиметров. Такой материал устойчив к коррозии и рассчитан на длительную эксплуатацию. В поселке Седово специалисты заменили 20 метров стального трубопровода диаметром 325 миллиметров.

    Обновление сетей должно обеспечить стабильную подачу питьевой воды в жилые дома и социальные учреждения, а также надежную работу системы в дальнейшем.

    За минувшую неделю сотрудники Мособлводоканала провели в подшефном регионе 24 технологических мероприятия. Помимо замены труб, они проверяли запорную арматуру в колодцах, восстанавливали проходимость канализационных сетей и выполняли другие необходимые работы.

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