Специалисты Мособлводоканал провели более 20 ремонтных работ в ДНР за неделю

В Новоазовском муниципальном округе ДНР завершили обновление двух участков магистрального водопровода. Ремонтные бригады Мособлводоканала заменили в общей сложности 200 метров труб, чтобы повысить надежность водоснабжения местных жителей.

В селе Бердянское на улице Морской проложили 180 метров полиэтиленовой трубы диаметром 50 миллиметров. Такой материал устойчив к коррозии и рассчитан на длительную эксплуатацию. В поселке Седово специалисты заменили 20 метров стального трубопровода диаметром 325 миллиметров.

Обновление сетей должно обеспечить стабильную подачу питьевой воды в жилые дома и социальные учреждения, а также надежную работу системы в дальнейшем.

За минувшую неделю сотрудники Мособлводоканала провели в подшефном регионе 24 технологических мероприятия. Помимо замены труб, они проверяли запорную арматуру в колодцах, восстанавливали проходимость канализационных сетей и выполняли другие необходимые работы.