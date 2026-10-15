Коммунальную инфраструктуру подготовили к зиме в Балашихе

Специалисты МУП «БКС» завершили подготовку объектов водоснабжения Балашихи к зимнему сезону 2026–2027 годов. Работы были направлены на повышение надежности сетей и качества воды.

Для более оперативного управления потоками холодной воды сотрудники предприятия заменили 76 задвижек диаметром от 50 до 600 миллиметров. Это также позволит сократить время устранения возможных неполадок.

На 19 водозаборных узлах промыли и продезинфицировали 47 резервуаров чистой воды. Кроме того, установили шесть частотных преобразователей, которые повышают энергоэффективность и помогают обеспечивать стабильную работу насосов.

К аварийным ситуациям подготовили резервные источники электроснабжения: специалисты проверили 11 дизель-генераторных установок. Объекты водоснабжения также осмотрели совместно с главным экспертом ГБУ МО «УТНКР». По итогам проверки специалист подтвердил соответствие систем установленным требованиям.