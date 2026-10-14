Проглотившего пластмассовый страз ребенка спасли в медцентре Рошаля

В Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля доставили девочку, проглотившую во время игры блестящую пластиковую деталь. Рентген показал, что предмет находится в желудке, после чего ребенка госпитализировали, сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

Врачи извлекли инородное тело эндоскопическим способом.

«Процедура заняла не более 15 минут и прошла успешно. Во время контрольного осмотра в месте стояния предмета остались незначительные поверхностные эрозии без признаков кровотечения», — сообщил врач-эндоскопист Григорий Азизян.

Уже на следующий день девочку выписали в удовлетворительном состоянии. Медики напоминают: при проглатывании постороннего предмета нельзя самостоятельно вызывать рвоту или пытаться достать его — необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью.