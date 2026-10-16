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    Мастер-классы по лепке из зефирного пластилина проведут в Истре 17 и 24 октября

    Фото: Фото: Государственный историко-художественном музей «Новый Иерусалим»

    В творческой мастерской Детского центра музея «Новый Иерусалим» в Истре 17 и 24 октября пройдут мастер-классы «Ожившие сказки», приуроченные к выставке «Федоскино: где живет душа». Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

    Занятия рассчитаны на детей младшего и среднего школьного возраста. Участники совершат виртуальное путешествие в мир волшебных историй, вспомнят образы любимых сказочных героев и попробуют создать объемную фигуру из воздушного пластилина.

    Детям расскажут о свойствах этого материала и его отличиях от обычного пластилина. Своими руками ребята смогут вылепить объемную фигурку Золотой Рыбки, Жар-птицы, Ученого Кота или другого сказочного персонажа и забрать ее с собой.

    Мастер-классы начнутся в 14:00 и в 15:30. Возрастное ограничение — 6+.

    Подробная информация и билеты доступны на сайте музея «Новый Иерусалим».

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