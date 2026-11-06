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    Надземный переход через ж/д пути в Королеве готов на 50%

    Фото: МТДИ

    В Королеве продолжается строительство надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути у станции Подлипки-Дачные. Общая строительная готовность объекта достигла 51%, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    Сейчас специалисты остекляют павильоны, обустраивают лестничные сходы и монтируют ограждения.

    «Завершен монтаж железобетонных ступеней и бетонирование разворотных площадок на павильоне со стороны ул. Граб­ина. Остекление павильона со стороны ул. Коми­нтерна достигло 85%, здесь также возводят технические помещения и устраивают кровлю. Параллельно строители монтируют металлоконструкции лестничного схода и перильные ограждения на пролетном строении. На площадке задействованы 38 рабочих и 4 единицы техники», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

    Фото: МТДИ

    На объекте полностью завершены устройство свайных фундаментов и опор, монтаж двух пролетных строений, переустройство кабельных линий РЖД и прокладка наружных сетей дождевой канализации. Общая готовность остекления перехода составляет 45%. Продолжаются работы по устройству водоотвода и монтажу плит железнодорожной платформы.

    Новый переход соединит улицы Коми­нтерна и Граб­ина и обеспечит безопасную пешеходную связь между районами Завокзальный, Юбилейный и Центральный. Он улучшит доступ к социальным объектам и позволит более чем 100 тыс. жителей Королева комфортно пересекать железную дорогу.

    Для маломобильных жителей, пожилых людей и родителей с колясками предусмотрены три лифта. Переход оборудуют антивандальным остеклением, противогололедным покрытием, внутренним освещением и архитектурной подсветкой. У выходов благоустроят пешеходные зоны. Завершить строительство планируется в I квартале 2027 года.

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