Еще 300 случаев сброса отходов вне контейнеров пресекли в Подмосковье

В Московской области с помощью камер системы «Безопасный регион» выявляют водителей, которые незаконно выгружают строительный и крупногабаритный мусор возле контейнерных площадок. Оборудование работает круглосуточно и фиксирует происходящее на прилегающих территориях.

С 29 октября 2026 года инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона зафиксировали 328 случаев незаконного сброса отходов. Камеры распознают государственные номера автомобилей, после чего собственникам транспортных средств направляют постановления о нарушениях. Всего вынесено 31 постановление на общую сумму 650 тысяч рублей.

Жителям напоминают, что отходы следует вывозить на площадки в том населенном пункте, где они проживают и заключили договор на вывоз мусора. Контейнеры рассчитаны на определенное число пользователей, поэтому использование площадок в других населенных пунктах может привести к их переполнению и появлению стихийных навалов.

Штраф за незаконный сброс отходов составляет 10 тысяч рублей для граждан, 30 тысяч рублей для должностных лиц и 50 тысяч рублей для организаций.