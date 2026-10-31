Мероприятие ко Дню тренера прошло в Химках

В выставочном комплексе «Артишок» в парке имени Толстого в Химках прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню тренера. На празднике чествовали наставников, посвятивших жизнь спорту и воспитанию чемпионов.

В мероприятии приняли участие 80 человек — руководители спортивных школ, тренеры и почетные гости. Среди них были глава округа Инна Федотова, олимпийский чемпион по боксу Александр Лебзяк, депутат Совета депутатов Валентин Герасимов, капитан молодежной команды ЖФК ЦСКА Аксинья Гоменко, а также игрок ЖФК ЦСКА и сборной России Есения Кадынцева.

Особое внимание уделили тренерам с большим опытом работы. Состоялась церемония награждения специалистов, чье мастерство и преданность делу стали примером для коллег. Также вручили награды победителям смотра-конкурса на лучшую организацию работы тренеров-преподавателей в 2025–2026 годах. Для гостей выступили творческие коллективы.

«В Химках работает порядка 200 тренеров: у них занимаются более 5500 детей по 44 видам спорта. За последние десять лет наши спортсмены завоевали свыше 10 000 медалей. Это тысячи историй побед, которые начинаются с одного слова тренера: „Ты сможешь“. Вручила нашим тренерам заслуженные награды. Сила химкинского спорта — именно в вашем труде, преданности делу и вере в своих учеников», — сказала Инна Федотова.