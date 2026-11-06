Парки Воскресенска опубликовали программу мероприятий на неделю

С 9 по 15 ноября в двух общественных пространствах округа запланированы игровые программы, мастер-классы и экскурсии. Парки приглашают жителей и гостей муниципалитета всех возрастов.

В парке усадьбы Кривякино для юных посетителей подготовили игровую программу на главной площади, мастер-классы и познавательные беседы в павильоне.

Для участников клуба «Активное долголетие» пройдут занятия с преподавателем по северной ходьбе, а в лабиринте — занятия по рубке шашкой «Казарла» для всех желающих старше 12 лет.

Взрослые и дети старше 12 лет приглашаются на экскурсию «Жемчужина Воскресенска» по предварительной записи. На ней можно узнать, где расположена уникальная восьмилучевая система, как сложились судьбы владельцев и обитателей усадьбы, о союзе благородной девицы с «композитором-конюхом» и незаконной сделке, благодаря которой усадьбой завладели купцы.

Также пройдут интерактивные программы с мастер-классами «Кот ученый свои мне сказки говорил», «Барышня-матрешка», «Древний мир» и другие — все по предварительной записи по телефону: +7 (985) 698-68-81. Билеты также можно приобрести онлайн.

В парке «Москворецкий» во вторник пройдет игровая программа для детей «Игровой калейдоскоп», также можно будет сразиться в настольных играх в «ИгроКлубе».

В среду на роллердроме для малышей состоится «Веселая зарядка», а для детей — спортивная программа. В четверг организуют мастер-класс «Творческая мастерская» и познавательную беседу «А знаете ли вы?».

Мероприятия могут быть отменены или перенесены из-за погодных условий. Все изменения будут указаны в афишах.