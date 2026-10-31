Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике провела занятие со школьниками в Клину

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Елена Замолодчикова встретилась в Клину с подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. На тренировке побывала съемочная группа 360.ru.

«Такое общение с детьми заряжает и нас, чемпионов, энергией. Когда видишь эти горящие глаза, понимаешь, что у нас самые лучшие, самые замечательные дети, не все потеряно, наше будущее в надежных руках», — поделилась спортсменка.

Встреча прошла в рамках проекта «Тренер», помогающего молодым людям найти позитивные ориентиры, раскрыть свои способности и включиться в общественную деятельность.

«Если ты по-настоящему мечтаешь и хочешь, желаешь, чтобы эта мечта осуществилась, она обязательно исполнится. Не бойтесь мечтать», — посоветовала чемпионка ребятам.

Подробнее о встрече — в нашем видео.