Супруги Быковские в Павловском Посаде отметили 50-летие совместной жизни

В Павлово-Посадском городском округе поздравили с золотой свадьбой семейную пару Николая и Людмилы Быковских, отметивших 50-летие совместной жизни. История их любви началась более полувека назад и стала примером верности, труда и семейного благополучия.

Людмила Быковская — коренная жительница округа. Николай Быковский приехал из Орловской области в 1972 году для работы на Павлово-Покровской фабрике. Будущие супруги познакомились в одном доме, где Николай остановился у родственницы, а Людмила жила с родителями. В 1973 году Николая призвали на срочную службу в войска связи. После возвращения они зарегистрировали брак.

Николай Быковский проработал на Павлово-Покровской фабрике 25 лет, пройдя путь от помощника мастера до мастера. В течение шести лет он представлял интересы жителей в Совете депутатов округа, возглавляя профильную комиссию. Людмила Быковская 20 лет работала в детском саду «Белочка» на улице Ленской воспитателем, а также исполняла обязанности заведующей.

У супругов две дочери, три внучки, внук и правнук. Секретом длительного брака они называют взаимную поддержку, понимание и умение уступать друг другу.

Юбилярам пожелали крепкого здоровья, энергии и благополучия, отметив их как пример для молодежи.