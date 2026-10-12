Еще один врач пришел на работу в больнице в Воскресенске по рекомендации коллеги

В Центре амбулаторной онкологической помощи Воскресенской больницы с января принимает пациентов новый врач-онколог. Специалист устроился в учреждение благодаря программе «Приведи друга» — о возможности работы здесь ему рассказал коллега, который трудится в больнице с января 2025 года.

Программа позволяет привлекать медицинских работников по рекомендации сотрудников учреждения. Врачи рассказывают о своем месте работы коллегам, помогая пополнять штат специалистами, знакомыми с профессиональными требованиями и условиями в коллективе.

По словам заведующего центром Андрея Сергеева, появление еще одного онколога позволит пациентам быстрее получать консультации. Это также поможет сократить время между появлением первых симптомов, обследованием и началом лечения.

В ЦАОП жители Воскресенского округа могут пройти необходимую диагностику и получить лечение ближе к дому, без поездок в областные центры. Онкологическая помощь остается одним из востребованных направлений здравоохранения, поэтому наличие профильных врачей имеет особое значение.