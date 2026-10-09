Котельную с резервным топливом построят в микрорайоне Березка во Власихе

В Власихе продолжается строительство котельной, которая обеспечит микрорайон Березка отоплением и горячей водой. Объект начали возводить в марте, сейчас его готовность составляет 70%. Завершить работы планируют до конца ноября, сообщили в региональном стройнадзоре.

Проект предусматривает установку двух водогрейных котлов. Для стабильной работы предусмотрены резервные насосы, оборудование для подготовки воды и автоматические системы защиты.

Основным топливом станет природный газ. Если его подача прекратится, оборудование сможет перейти на дизельное топливо. Дополнительно котельную оснастят резервным электрогенератором.

Работа объекта будет полностью автоматизирована: постоянное присутствие сотрудников не потребуется. Система управления сможет менять подачу тепла в зависимости от уличной температуры, а диспетчеры будут удаленно контролировать состояние оборудования и получать информацию о возможных неисправностях.

На площадке уже завершили земляные работы, подготовили фундамент и установили модульное здание с дымовой трубой. Сейчас специалисты занимаются подключением газоснабжения.