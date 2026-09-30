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    В Коломне откроют выставку к 85-летию начала обороны Москвы

    Фото: Фото: Историко-культурный музей-заповедник «Коломенский кремль»

    В историко-культурном музее-заповеднике «Коломенский кремль» 30 сентября откроется выставка «Москва за нами — ни шагу назад!». Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

    Экспозицию посвятили 85-й годовщине с момента начала обороны столицы. По замыслу организаторов, она не только напомнит о хронологии битвы за Москву, но и покажет этот исторический этап через призму истории Коломны.

    Осенью 1941 года, когда над столицей нависла непосредственная угроза, Коломна оказалась в прифронтовой зоне. Город и его жители разделили эту опасность, став частью единого оборонительного фронта.

    Посетители смогут проследить, как промышленные предприятия города перестраивали работу для нужд армии, как организовывали эвакогоспитали, спасшие жизни тысяч раненых бойцов, и как формировалась местная противовоздушная оборона, защищавшая город от налетов вражеской авиации.

    Ключевой акцент выставки сделан на личных свидетельствах, письмах, документах и воспоминаниях жителей Коломны — тех, кто сражался на передовой, и тех, кто работал в тылу для защиты Москвы.

    Выставка пройдет с 30 сентября по 31 января 2027 года. Возрастное ограничение — 12+. Подробная информация размещена на сайте музея-заповедника «Коломенский кремль».

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