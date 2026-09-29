День сухопутных войск отпразднуют в Одинцове

В субботу интерактив развернется на «Поле Победы». С 10:00 до 17:00 для гостей будут работать военно-исторические площадки: «Огнем полковых батарей памяти героев артиллеристов», «Сталь и мужество. Истребители танков», «300-й медсанбат», «Школа военного времени», «Ветеринарный лазарет», «Кавалерийский дворик». В 13:00 пройдет театрализованная реконструкция «Последний провыв. Суровая осень 41-го года».

В воскресенье праздничная программа переместится в Танковый музей. Здесь в 14:00 состоится динамический показ образцов вооружения и техники Т-62, МТ-ЛБ, а также презентуют БТР К-75.

Праздник был учрежден президентом России Владимиром Путиным в 2006 году и отмечается ежегодно 1 октября. Именно в этот день в 1550 году царь Иван Грозный создал первое постоянное стрелецкое войско и положил начало регулярной армии Российского государства.

Пехотинцы принимали участие во всех ключевых сражениях: от ледового побоища и Куликовской битвы до грандиозных побед во времена Великой Отечественной войны. Сегодня в состав сухопутных сил входят мотострелковые, танковые, ракетные войска, специальные подразделения и инженерные части.