В Подольске привели в порядок 17 региональных дорог

В городском округе Подольск в ходе летнего содержания привели в порядок 17 региональных дорог. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Работы по уборке, а также ремонту инфраструктуры провели преимущественно в черте города Подольска.

В окружном центре на улице Парковой восстановили работу освещения, на улице Клемента Готвальда отремонтировали знаки, опилили ветви деревьев и убрали мусор и смет, на улице Большой Серпуховской восстановили работу светофора и ликвидировали мусор, на улице Симферопольской и проспекте Ленина ликвидировали дефекты покрытия, а еще на проспекте Ленина провели опиловку деревьев и уборку мусора.

Еще знаки отремонтировали на улицах Высотной и Колхозной, от смета и мусора также очистили улицу Колхозную, а еще улицы Индустриальную, Кирова, Большую Серпуховскую и Красногвардейский бульвар.

В микрорайоне Климовск на улице Школьной отремонтировали знаки, а на улице Ленина — линию освещения, в микрорайоне Львовский на улице Московской опилили ветви деревьев.

Также работу линий освещения восстановили на Южном обходе Подольска и на улице Объездная Дорога в поселке Сосновый Бор, там также убрали мусор и смет, а на улице Центральной в деревне Яковлево устранили дефекты покрытия.