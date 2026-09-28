Новый мост через реку Северку в Коломне планируют построить к июлю 2027 года

В Коломне открыли временную переправу через реку Северку на старом направлении М-5 «Урал». Движение по ней уже запущено, а прежний мост, построенный в 1926 году, начали демонтировать в рамках капитального ремонта.

Временная конструкция длиной 49 метров работает в реверсивном режиме. Ширина проезжей части составляет 4,5 метра, для пешеходов предусмотрен тротуар. По переправе проходят сотни автомобилей в час, включая автобусы, следующие в близлежащие населенные пункты, Коломну и за пределы округа.

Для организации движения также построили объездную дорогу протяженностью 245 метров. На участке расчистили территорию, установили временные дорожные знаки и перепустили транспорт.

Длина демонтируемого моста до начала ремонта составляла 81 метр. На его месте построят новое сооружение протяженностью 87 метров.

В рамках проекта также предусмотрены устройство новой дорожной одежды, ливневой канализации и локальных очистных сооружений, установка средств организации движения, благоустройство и озеленение территории.

Завершить капитальный ремонт планируют в июле 2027 года.