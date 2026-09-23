Семьи участников СВО из Химок посетили парк львов

22 сентября семьи бойцов специальной военной операции из Химок отправились в путешествие в парк-приют, где живут спасенные животные из дикой природы. Гости стали участниками познавательной экскурсии и увидели редкие породы львов, тигров, сервалов и других диких зверей.

Для посетителей подготовили специальный маршрут: со высоких смотровых мостов они наблюдали за жизнью обитателей парка, а затем в сопровождении сотрудников ближе познакомились с теми питомцами, которые более привычны к контакту с человеком.

Гости во время прогулки увидели редких белых и желтых львов, тигров, верблюдов и других животных. Экскурсия подарила яркие эмоции и взрослым, и детям, а рассказы сотрудников помогли узнать больше о жизни спасенных зверей.

«Поддержка семей наших бойцов — это не только решение бытовых вопросов, но и забота о душевном состоянии. Такие поездки дарят семьям возможность отвлечься, провести время вместе и получить яркие эмоции», — поделился помощник руководителя химкинского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Владислав Степушин.

«Земля Прайда» — это не зоопарк, а приют для спасенных животных. Звери оказались здесь из-за разных обстоятельств, ни один из них не был специально изъят из дикой природы.

Особое внимание в Химках уделяют поддержке семей военнослужащих. Для них регулярно организуют культурные, спортивные и досуговые мероприятия. Подобные инициативы являются важной частью комплексной работы, направленной на заботу о близких защитников.