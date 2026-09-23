Еще 240 сухостойных деревьев убрали в Подмосковье

В Виноградовском филиале ГАУ МО «Мособллес» продолжаются работы по удалению сухостоя. С начала года на территории убрали 241 дерево.

Работы проводят в рамках государственного задания по итогам лесопатологических обследований. Поводом для проведения мероприятий также нередко становятся обращения жителей.

Удаление аварийных деревьев необходимо для снижения риска для людей и предотвращения возможного ущерба государственному и частному имуществу. Кроме того, такие работы помогают поддерживать санитарное состояние лесов, отметил заместитель директора-лесничего Виноградовского филиала «Мособллеса» Николай Гордеев.