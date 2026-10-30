В Климовске отремонтировали центр детского творчества

В микрорайоне Климовск Подольска завершили капитальный ремонт «Центра детского творчества» на улице Школьной, 10/1. Об этом сообщила пресс-служба регионального минстройкомплекса.

Работы провели по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». В ходе капремонта фасад здания получил новый облик, заменили все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери.

Также провели внутреннюю отделку помещений, кровельные работы, устроили входную группу и благоустроили прилегающую территорию. Здание оснастили современным технологическим оборудованием и мебелью.

В центре созданы все условия для занятий детей творчеством и музыкой. Обновленный центр дополнительного образования откроется в IV квартале 2026 года.