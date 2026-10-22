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    Глава Одинцова проверил ремонт кровли культурно-досугового центра в Одинцове

    Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

    Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проверил ход ремонта кровли культурно-досугового центра «Созвездие» — подразделения Голицынского КДЦ. Работы на объекте начались летом этого года.

    Подрядчик полностью меняет кровельное покрытие и утепляет крышу. Сейчас строительная готовность составляет около 90 процентов, задействованы 12 специалистов. Завершить ремонт планируется в первой половине ноября.

    Помимо здания «Созвездия», в текущем году модернизация затронула и другие филиалы Голицынского КДЦ. Масштабные работы развернулись в кинотеатре «Октябрь», оздоровительном клубе «Спарта», филиале «Городок-17» и местной библиотеке, где уже ликвидировали последствия заливов. На остальных площадках оперативно восстановили крыши для защиты от осенних дождей.

    Обновление инфраструктуры повысит комфорт посетителей и создаст современные условия для творческого развития жителей округа.