Студенты из Серпухова посетили выставку в Москве

28 октября студенты Серпуховского Губернского колледжа специальности «Дизайн (по отраслям)», направления «Дизайн одежды», посетили выставку «Шито-вышито. Традиционная народная вышивка и актуальное искусство» во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве. Обучающиеся стали частью масштабного проекта, посвященного эволюции одного из самых древних и востребованных народных ремесел — вышивке.

Экспозиция объединила более 300 экспонатов — от редчайших образцов XVIII века до работ современных мастеров. Выставка раскрыла связь народного ремесла с современным дизайном и показала, как старинные техники обретают новое звучание в работах художников и модельеров.

Посещение таких проектов наглядно демонстрирует студентам, как рукоделие может быть одновременно и ремеслом, и искусством, и языком, на котором говорили целые поколения. Подобные мероприятия способствуют формированию у будущих дизайнеров профессионального кругозора и понимания преемственности традиций в современном творчестве.