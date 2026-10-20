Глава Люберец проверил ремонт дошкольного отделения лицея № 3 в Дзержинском

Здание 1967 года постройки обновляют при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках народной программы «Единой России» и национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В ходе капитального ремонта потребовалось усилить перекрытия здания. Проведение дополнительных работ повлияло на сроки реализации проекта.

«Сейчас специалисты ведут внутреннюю отделку помещений, завершают монтаж инженерных систем и фасада», — отметил Владимир Волков.

Для дошкольного отделения также закупят новую мебель и оборудование. Открытие учреждения запланировано на 2027 год.

Люберцы являются одними из лидеров Подмосковья по вводу социальной инфраструктуры. Только с начала 2026 года в округе открылись новый детский сад «Лучик» на 360 мест в ЖК «Томилино парк» и детский сад «Счастье» на 285 мест в ЖК «Егорово парк». Детский сад «Росинка» открылся после капитального ремонта. Всего за последние пять лет в округе возвели и открыли 12 школ и 13 детских садов почти на 18 тысяч детей.